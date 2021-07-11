Отчёт о шахматном турнире «День петербургских котов и кошек -2021»

11 июля состоялся шахматный турнир, посвящённый «Дню петербургских котов и кошек — 2021». На турнир собралось 36 ребят от четырёх до 15 лет. Первое место в абсолютном зачёте занял Буга Владислав («Дебют» Кудрово), на втором месте Клочков Григорий («Аничков Дворец» СПб) и на третьем Холоименко Юрий («Марс» Всеволожск).

Первое место среди мальчиков 2013 года рождения и младше занял Яковлев Иван («Нафаня» Кудрово), на втором Головченко Платон (ШКиДЦ Кировского района СПб) и на третьем Пахоруков Алексей (СПб).

Среди старших девочек (2005-2012) на первом месте Бахтина Ольга (СПб), на втором Шелипанова Анастасия (Всеволожск) и на третьем Ким София («Дебют» Кудрово).

Среди младших девочек (2013 г.р. и младше) на первом месте Милютина Мария (СПб), на втором Александрова Анастасия (Всеволожский ДДЮТ) и на третьем месте Кузьмина Жанна («Белый ферзь» Колтуши).

За показанный высокий результат (5 из 7) награждены Кузнецов игорь (СШОР №2 Калининского района) и Кузьмич Кирилл («Дебют» Кудрово).

Впервые на наших турнирах появился ребёнок 2017 года рождения — это Яковлев Семён («Нафаня» Кудрово). Семён набрал 2, 5 очка и показал хороший уровень игры.

Итоговую таблицу можно посмотреть здесь

Новые рейтинги можно посмотреть здесь

Очень жду всех на турнире 25 июля, посвящённом Международному Дню шахмат.

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