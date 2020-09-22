Соревнование для детей «Открытие сезона-2020» состоится во Всеволожске 27 сентября 2020 года. Очная регистрация участников с 10 до 10.30 по адресу улица Межевая, дом 21. Начало соревнований в 10.30. Приглашаются дети не старше 2008 года рождения. Турнир общий с раздельным зачётом: мальчики 2008-2010 г. р., мальчики 2011 г.р. и моложе и девочки 2008 г.р. (без разделения по возрасту). Заявки принимаются по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне с указанием полной даты рождения, ИД, рейтингом по быстрым шахматам, представительства участника.

Просьба детей с признаками простудных заболеваний не приводить на турнир. Чихающие и кашляющие до турнира не допускаются!

Детям иметь сменную обувь, взрослым бахиллы.

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