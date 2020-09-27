27 сентября состоялся турнир «Открытие сезона — 2020» во Всеволожске. В турнире приняло участи 36 человек. Состав собрался очень сильный. Первое — третье место в абсолютном зачёте с результатом 5, 5 очков из семи возможных поделили сразу три участника: Андра Иван, Баев Игорь и Дрощак Артём.

По возрастным категориям победители распределились следующим образом. Среди юношей 2008-2010 года рождения на первом месте Дрощак Артём (Волхов) на втором месте Порфирьев Андрей (Кудрово), на третьем месте Кораблёв Максим (Кудрово).

Среди мальчиков 2011 г. р. и младше на первом месте Андра Иван (Сертолово), на втором Баев Игорь (Колпино) и на третьем месте Глушеня Михаил (Колпино).

Среди девочек на первом месте Пустынникова Александра (Сестрорецк), на втором Скобелина Валерия (Кудрово) и на третьем месте Виктория Ли (Кудрово).

Поздравляю всех юных шахматистов и их родителей с началом спортивного сезона 2020-2021 учебного года и желаю удачи, а главное здоровья!

Результаты участия можно посмотреть здесь http://chess-results.com/Tnr535166.aspx?lan=11

Обсчёт рейтинга РШФ здесь https://ratings.ruchess.ru/tournaments/80188

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