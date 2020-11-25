Новогодний — 2020

Шахматный клуб «Марс» приглашает детей 2013 года рождения и младше принять участие в Новогоднем турнире. Дата проведения турнира 12 декабря 2020 года (суббота). Начало турнира в 14. 00. Место проведения г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21.

Опытные игроки смогут побороться за призовые места и получить кубки. Не опытные игроки получат ИД и начальный рейтинг. Игрокам преодолевшим рейтинговую планку 1100 присваивается 3-й юношеский разряд. А тем кто превысит 1200 — 2-й юношеский.

Ваша спортивная карьера в ваших руках! Приходите и выигрывайте!

Подробности в Положении:

Начата регистрация http://chess-results.com/Tnr541790.aspx?lan=11

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