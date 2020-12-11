Напоминаю, что 12 декабря (суббота) состоится шахматный турнир для детей не старше 2013 года рождения. Начало турнира в 14. 00 по адресу: город Всеволожск, дом 21.
В турнире «Новогодний – 2020»
Установлены следующий наградные категории
- Мальчики 2013 года рождения
- Девочки 2013-2015 года рождения
- Дети 2014-2015 года рождения
Участник может претендовать только на один приз.
Все участники получают призы за участие сразу после окончания своей партии последнего тура. Если участник не претендует на попадание в тройку по своей наградной категории, он может не оставаться на награждение.
Стартовый список участников: https://chess-results.com/Tnr543049.aspx?lan=11