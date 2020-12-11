Напоминаю, что 12 декабря (суббота) состоится шахматный турнир для детей не старше 2013 года рождения. Начало турнира в 14. 00 по адресу: город Всеволожск, дом 21.

В турнире «Новогодний – 2020»

Установлены следующий наградные категории

Мальчики 2013 года рождения Девочки 2013-2015 года рождения Дети 2014-2015 года рождения

Участник может претендовать только на один приз.

Все участники получают призы за участие сразу после окончания своей партии последнего тура. Если участник не претендует на попадание в тройку по своей наградной категории, он может не оставаться на награждение.

Стартовый список участников: https://chess-results.com/Tnr543049.aspx?lan=11

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