Начинается регистрация на шахматный турнир «Всеволожский рапид — 2023»

Шахматно-шашечный клуб «Марс» приглашает детей не старше 2007 года рождения с рейтингом не более 1100 на шахматный турнир «Всеволожский рапид — 2023». Турнир состоится 29 апреля по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход в цокольное помещение с надписью «Медок». Стартовый взнос 700 рублей. Многодетным скидка 100 рублей. Начало турнира в 14.00. Очная регистрация с 13.30 до 13.55. Предварительная регистрация по электронному адресу alen49@yandex.ru обязательна. Регламент турнира: девять туров с контролем Бронштейна 8+3. Дополнительные показатели по умолчанию программы Swiss-Manager. Возможность выполнить разряд. Обсчёт российского рейтинга. Номинации: абсолютный зачёт, девочки, младшие мальчики. Все участники получают подарки за участие.

Стартовый список можно посмотреть на сайте Chess-Results

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