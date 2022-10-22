Начинается регистрация на фестиваль интеллектуальных игры «Шахматы с Гроссмейстером»

В этом году фестиваль интеллектуальных игр «Шахматы с Гроссмейстером» пройдёт 5 ноября в помещении коворкинг-центра «Альфа» по адресу г. Всеволожск, улица доктора Сотникова, дом 31. В рамках фестиваля пройдут турниры по шахматам и шашкам.

Регистрация на оба турнира с 10.00 до 10.25. Начало турниров в 10.30. Пятнадцать лучших участников турнира А и пять лучших участников турнира Б смогут принять участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Алексеем Луговым. Перед сеансом состоится лекция на тему «Последние шахматные события». Лекцию могут посетить все желающие при условии соблюдения тишины в зале.

В турнир А допускаются участники 2006 года рождения и старше. Награждаются мужчины, женщины и ветераны. В турнир Б допускаются все желающие. Награждаются мужчины, женщины и дети.

Приём заявок по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

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