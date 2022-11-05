Начинается регистрация на турнир 19 ноября «К Дню Рождения Максима»

05.11.202205.11.2022 | alen49alen49 | Нет комментариев | 22:42

Максим Горощеня приглашает на свой День Рождения ребят 2012 года рождения и моложе. Турнир состоится 19 ноября в помещении ШШК «Марс» по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Стартовый взнос 700 рублей (многодетным скидка 100 рублей). Начало турнира в 14. 00. Победителей в абсолютном зачёте, кроме кубков, ждут денежные призы, а после турнира всех участников праздничное чаепитие с шахматным тортом. Подача заявок по электронному адресу Быстряковой Елене Витальевне.

Регламент проведения турнира 7 туров с контролем Бронштейна 10+5. Подача предварительных заявок обязательна, зал маленький, количество мест ограничено 30 человеками.

Стартовый список можно посмотреть на сайте www.chessrezalts

Добавить комментарий

Related Post

Результаты турнира «День моряка-подводника — 2022»Результаты турнира «День моряка-подводника — 2022»

19 марта в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир по быстрым шахматам среди детей не старше 2006 года рождения. В турнире приняло участие 27 человек. Первое место в абсолютном зачёте

ПодробнееПодробнее

Белая ладья 2019 среди младших школьниковБелая ладья 2019 среди младших школьников

1 декабря в помещении Коворкинг-центра «Инвент» прошли соревнования среди школьников на старше 2010 года рождения «Белая ладья — 2019». На старт вышло 57 человек, 8 команд. В первой категории «Школьные

ПодробнееПодробнее

6 Православная спартакиада Выборгской Епархии6 Православная спартакиада Выборгской Епархии

В этом году Спартакиада Православной Выборгской епархии состоится 15 марта (суббота). Место проведения Рутения. Начало турнира в 16. 00, регистрация с 15. 30. Приглашаются все желающие, турнир проводится без взноса.

ПодробнееПодробнее