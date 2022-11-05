Начинается регистрация на турнир 19 ноября «К Дню Рождения Максима»

Максим Горощеня приглашает на свой День Рождения ребят 2012 года рождения и моложе. Турнир состоится 19 ноября в помещении ШШК «Марс» по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Стартовый взнос 700 рублей (многодетным скидка 100 рублей). Начало турнира в 14. 00. Победителей в абсолютном зачёте, кроме кубков, ждут денежные призы, а после турнира всех участников праздничное чаепитие с шахматным тортом. Подача заявок по электронному адресу Быстряковой Елене Витальевне.

Регламент проведения турнира 7 туров с контролем Бронштейна 10+5. Подача предварительных заявок обязательна, зал маленький, количество мест ограничено 30 человеками.

Стартовый список можно посмотреть на сайте www.chessrezalts

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