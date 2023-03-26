Начинается регистрация на турнир «К Дню Космонавтики — 2023»

Шахматно-шашечный клуб «Марс» приглашает детей не старше 2007 года рождения без ограничения рейтинга на шахматный турнир, посвящённый Дню Космонавтики. Турнир состоится 15 апреля по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход в цокольное помещение с надписью «Медок». Стартовый взнос 700 рублей. Многодетным скидка 100 рублей. Начало турнира в 14.00. Очная регистрация с 13.30 до 13.55. Предварительная регистрация по электронному адресу alen49@yandex.ru обязательна. Регламент турнира: девять туров с контролем Бронштейна 8+3. Возможность выполнить разряд. Номинации: абсолютный зачёт, девочки, младшие мальчики. Все участники получают подарки за участие.

Стартовый список можно посмотреть на сайте Chess-Results

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