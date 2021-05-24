Начинается регистрация на турнир «День петербургских котов и кошек — 2021»

6 июня во Всеволожске состоится шахматный турнир для детей 2005 года рождения и младше. Адрес проведения: улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея №1 мимо Скупки под надпись Театральная студия «Метаморфозы». Начало турнира в 14. 00, очная регистрация с 13. 30 до 13. 55. 7 туров с контролем Бронштейна: 10 минут на партию + 5 секунд задержки на каждый сделанный ход (без добавления времени). Стартовый взнос 600 рублей (многодетным 500 рублей). Стартовый список https://chess-results.com/Tnr562118.aspx?lan=11

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