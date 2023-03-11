Начинается регистрация на турнир «Всеволожская весна — 2023»

Шахматно-шашечный клуб «Марс» приглашает детей не старше 2007 года рождения с рейтингом не выше 1100 на шахматный турнир «Всеволожская весна — 2023». Турнир состоится 25 марта по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход в подвальное помещение с надписью «Медок». Стартовый взнос 700 рублей. Многодетным скидка 100 рублей. Начало турнира в 14.00. Очная регистрация с 13.30 до 13.55. Предварительная регистрация по электронному адресу alen49@yandex.ru обязательна. Регламент турнира: девять туров с контролем Бронштейна 8+3. Возможность выполнить разряд. Номинации: абсолютный зачёт, девочки, младшие мальчики. Все участники получают подарки за участие.

Стартовый протокол можно посмотреть на сайте chess-results

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