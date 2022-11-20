Начинается регистрация на турнир «Всеволожская зима — 2022»

20.11.202220.11.2022 | alen49alen49 | Нет комментариев | 07:48

Турнир состоится 10 декабря (суббота) 2022 года в помещении ШШК «Марс», по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Приглашаются дети 2014 года рождения и младше. Начало турнира в 14. 00. Очная регистрация с 13.30 до 13.55. Стартовый взнос 700 рублей (для многодетных 600 рублей). Дистанция 7 туров с контролем Бронштейна 10+5. Заявки присылайте по адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене с указанием ФИО ребёнка, полной даты рождения и представительства.

Стартовый протокол можно посмотреть на сайте Chess-Results

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