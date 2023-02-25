Начинается регистрация на детский шахматный турнир «К Международному женскому Дню 8 марта»

Шахматно-шашечный клуб «Марс» приглашает детей не старше 2007 года рождения без ограничения рейтинга на шахматный турнир, посвящённый Международному женскому Дню 8 марта. Турнир состоится 11 марта по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход в подвальное помещение с надписью «Медок». Стартовый взнос 700 рублей. Многодетным скидка 100 рублей. Начало турнира в 14.00. Очная регистрация с 13.30 до 13.55. Предварительная регистрация по электронному адресу alen49@yandex.ru обязательна. Регламент турнира: девять туров с контролем Бронштейна 8+3. Возможность выполнить разряд. Номинации: абсолютный зачёт, девочки, младшие мальчики. Все участники получают подарки за участие.

Стартовый список можно посмотреть на сайте chess-results

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