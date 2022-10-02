Результаты турнира «Всеволожская осень -2022»

2 октября в помещении ШШК «Марс» состоялся турнир для начинающих «Всеволожская осень — 2022». В турнире приняло участие 30 человек и для многих ребят он был первым в жизни.

Первое место с убедительным результатом 7 из 7 заняла Антонова Екатерина , на втором месте Семеновский Кирилл и на третьем Тяглов Тимофей (все ребята из клуба «Дебют» Кудрово).

Среди мальчиков 2014 года рождения и моложе на первом месте Усов Матвей (клуб «Дебют» Кудрово), на втором Валуев Марк (пос. им. Свердлова) и на третьем Смаль Дмитрий (клуб «Дебют» Кудрово).

Среди девочек на первом месте Шишмарёва Вера (клуб «Дебют» Кудрово), на втором Алексеенко Агата («Белый ферзь» Колтуши) и на третьем Тихонова Устинья (клуб «Дебют» Кудрово).

За успешное выступление награждены: игравшая вне конкурса и набравшая 5 очков Постникова Александра, а также набравший 5 очков Степанов Демид. А также мальчики поделившие 3 место среди мальчиков не старше 2014 года рождения и набравшие по 4 очка Бабенков Элем, Белодедов Дмитрий, Витальев Андрей (все «Дебют» Кудрово) и Варавин Александр («Белый ферзь» Колтуши).

Трансляции с турнира можно посмотреть ниже:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

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