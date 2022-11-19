Результаты турнира «К Дню Рождения Максима — 2022»

19 ноября в шахматно-шашечном клубе «Марс» состоялся турнир для детей не старше 2012 года «К Дню Рождения Максима Горощени».

Первое место в абсолютном зачёте занял Черкасов Андрей («Дебют» Кудрово), на втором месте Владимир Абашев (ДДЮТ Всеволожск) и на третьем Ермаков Егор («Дебют» Кудрово).

Первое место среди девочек заняла Скобелина Валерия («Дебют» Кудрово), на втором месте Архипова Алиса (Imatran Shakki, онлайн) и на третьем месте Александрова Анастасия (ДДЮТ Всеволожск).

Первое место среди мальчиков 2013 года рождения и младше занял Басов Степан («Дебют» Кудрово), на втором месте Драчёв Максим (Шлиссельбург) и на третьем Карев Ян (ДДЮТ Всеволожск).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Chess-Results

На канале youtube выложена трансляция турнира в трёх частях:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

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