Результаты турнира «К Международному женскому Дню 8 марта»

11.03.202311.03.2023 | alen49alen49 | Нет комментариев | 13:30

11 марта 2023 года в помещении ШШК «Марс» состоялся детский турнир, посвящзённый Международному женскому Дню 8 марта. В турнире приняло участие 29 человек. Первое место в абсолютном зачёте заняли: Холоименко Юрий (ШК «Марс» Всеволожск), на втором месте Норицын Лев (ШК «Марс» Всеволожск) и на третьем месте Горощеня Максим (ДДЮТ, Всеволожск).

Среди мальчиков не старше 2013 года рождения на первом месте Зотов Алексей (ШК «Марс» Всеволожск), на втором месте Исханов Далер (Шахматная гостиная, Разметелево) и на третьем месте Карев Ян (ДДЮТ, Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Петрова Анастасия (ДДЮТ на Ленской), на втором месте Лукина Дарья (Chess Profi, Санкт-Петербург) и на третьем месте Лукина Анна (Chess Profi, Санкт-Петербург).

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Chess-Results

Изменения в рейтинге и выполнение разрядных норм появяться через несколько дней на сайте https://ratings.ruchess.ru/

Трансляции с турнира можно посмотреть на канале youtube

вид от доски часть 1

вид от доски 2 часть

и на канале youtube

вид от окна, часть 1

вид от окна часть 2

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