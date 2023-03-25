Начата трансляция турнира «Всеволожская весна — 2023» 25.03.202325.03.2023 | alen49alen49 | Нет комментариев | 13:05 На канале youtube начата трансляция турнира Вид от окна смотрите здесь FacebookTwitterВконтактеGoogle+Поделиться ссылкой:TwitterFacebook Добавить комментарий Отменить ответ Навигация по записям PREVIOUS Предыдущая запись: Начинается регистрация на турнир «Всеволожская весна — 2023» Related Post Результаты турнира в РутенииРезультаты турнира в Рутении 13 марта в Рутении прошла 7 Спартакиада Выборгской Епархии. В этом году в турнире приняло участие 29 человек. Количество наградных номинаций было увеличено, так как в турнире участвуют все от ПодробнееПодробнее Начинается регистрация на турнир 19 ноября «К Дню Рождения Максима»Начинается регистрация на турнир 19 ноября «К Дню Рождения Максима» Максим Горощеня приглашает на свой День Рождения ребят 2012 года рождения и моложе. Турнир состоится 19 ноября в помещении ШШК «Марс» по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Стартовый ПодробнееПодробнее Семейный фестиваль 2019Семейный фестиваль 2019 27 октября в помещении Коворкинг центра по адресу г. Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 14 состоится Семейный фестиваль. Стартовый взнос 500 рублей с команды. Приглашаются команды в составе один ребёнок не ПодробнееПодробнее