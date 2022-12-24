Результаты турнира «Новогодний — 2022»

24 декабря в шахматно-шашечном клубе «Марс» состоялся детский шахматный турнир, приуроченный к наступающему Новому году. Первое место заняла Петрова Анастасия из ДДЮТа на Ленской. На втором месте Насыров Александр, представитель клуба «Дебют» из Кудрово. На третьем месте в абсолютном зачёте Барбашов Георгий тоже из клуба «Дебют», Кудрово.

На первом месте среди мальчиков 2014 года рождения и моложе на первом месте Зотов Владимир («Дебют» Кудрово) на втором месте Перов Иван («Марс» Всеволожск) и на третьем Шаламберидзе Ираклий («Марс» Всеволожск).

Среди девочек на первом месте Криворотова Дана («Дебют» Кудрово), на втором Тарасевич Анна («Дебют» Кудрово) и на третьем Смолик Агата («Марс» Всеволожск).

Самым юным участником турнира стал Кудрявцев Мирон 2017 года рождения. В своём первом в жизни турнире он набрал 2 из 7.

Игравшие вне конкурса Зотов Алексей и Паршенков Даниил набрали по 5 очков и были отмечены грамотами «За успешное выступление» (оба мальчика из Всеволожского ДДЮТ).

Новые рейтинги участников можно посмотреть на сайте ratings.ruchess.ru

Трансляцию турнира можно посмотреть по ссылкам:

Вид от окна

Вид от доски часть 1

Вид от доски 2 часть

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