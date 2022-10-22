Результаты турнира «Международный День шахмат — 2022»

22 октября в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир для детей не старше 2007 года рождения. Первое место в абсолютном зачёте с результатом 7 из 7 занял Агафонов Евгений (ДДЮТ, Всеволожск), на втором месте Носков Кирилл (ДЮСШ №2, Санкт-Петербург) и на третьем месте Абашев Владимир (ДДЮТ, Всеволожск).

Среди младших мальчиков не старше 2013 года рождения на первом месте Никитин Даниил (Chess Profi, Санкт-Петербург), на втором Ихсанов Далер («Шахматная Гостиная, Невская Дубровка) и на третьем Басов Степан («Дебют» Кудрово).

Среди девочек на первом месте Скобелева Валерия («Дебют» Кудрово), на втором месте Архипова Алиса (Всеволожск, клуб Imatran Shakki) и на третьем Антоновская Анастасия («Белый ферзь» Колтуши).

Самыми юными участниками сегодняшнего турнира были Антоновская Настя 2017 года рождения и Кондратович Иван 2016 года рождения (оба из «Белого ферзя» Колтуши).

Грамоту за успешное выступление (5 очков и делёж третьего места) получил Макаров Пётр («Белый ферзь» Колтуши).

Записи с турнира на канале Youtube можно посмотреть по ссылкам ниже.

Камера 1 (вид от доски)

Камера 2 (вид от окна)

Часть 3 (вид от доски, продолжение)

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