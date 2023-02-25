Результаты турнира «К Дню Защитника Отечества — 2023»

25.02.202325.02.2023 | alen49alen49 | Нет комментариев | 13:04

25 февраля в помещении ШШК «Марс» состоялся шахматный турнир для игроков с рейтингом не выше 1100. В турнире приняло участие 25 человек.

Первое место в абсолютном зачёте занял Сазонов Максим (посёлок им. Свердлова), на втором месте Назыров Александр (ДДЮТ, Всеволожск) и на третьем месте Сюткин Иван (Всеволожск).

Первое место среди младших мальчиков (не старше 2015 года рождения) занял Маров Андрей (Череповец), на втором месте Шаламберидзе Ираклий (Марс, Всеволожк) и на третьем месте Захаров Всеволод (Марс, Всеволожк).

На первом месте среди девочек Смолик Агата (Марс, Всеволожк), на втором Енькина Ксения (Марс, Всеволожк) и на третьем Курдюмова Мария (ЦО Всеволожск).

В категории «За успешное выступление» с результатом 6 очков отмечены Маров Дмитрий (Череповец), Палаткин Александр (ЦО Всеволожск) и Ефимов Александр (ЦО Всеволожск).

Самыми юными участниками стали Кудрявцев Мирон и Меркурьев Алексей 2017 года рождения.

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте chess-results

Трансляции с турнира можно посмотреть на канале youtube (часть 1) youtube (часть 2), часть 3 (продолжение части 1).

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