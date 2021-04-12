Начата регистрация на шахматный турнир «Всемирный день черепахи — 2021»

Шахматно-шашечный клуб «Марс» приглашает детей 2011 года рождения и младше отпраздновать день черепахи 23 мая в Коворкинг-центре «Инвент» по адресу Всеволожский проспект дом 14. Начало в 15. 00. Темпо. 7 туров. Стартовый взнос 600 рублей (многодетным скидка 100 рублей).

Начата регистрация на турнир. Ваши заявки присылайте по адресу alen49@yandex.ru с указанием ФИО, полной даты рождения ИД российского и ID FIDE при наличии, а также клуба, который игрок представляет.

Стартовый список

Количество посадочных мест ограничено возможностями помещения (50 человек).

Положение появится позже.

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