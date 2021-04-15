Начата регистрация на турнир “Mother Goose House — 21»

22 мая, детей 2013 года рождения и младше приглашает детский садик “Mother Goose House» по адресу г. Всеволожск, Христиновский проспект дом 55. Швейцарская система, 5 туров, рапид 10+5. Начало турнира в 13. 00. Стартовый взнос 300 рублей. Турнир пройдёт с обсчётом российского рейтинга. Положение появится ближе к маю. Количество посадочных мест 30. Стартовый список

Заявки принимаются по электронному адресу alen49@yandex.ru с указанием ФИО ребёнка, полной даты рождения, российского ИД, ID FIDE (при наличии), рейтинга по быстрым шахматам и принадлежности к клубу. Если нет клуба, то место жительства.

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