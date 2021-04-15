Начата регистрация на турнир «Открытое первенство Всеволожского района по шашакам и шахматам»

15 мая в рамках фестиваля интеллектуальных игр пройдёт сразу четыре турнира.

Турнир А. Шахматы. Приглашаются взрослые и дети 2010 года рождения и старше. Начало турнира в 11. 00. Контроль 3+2, 11 туров.

Стартовый список

Турнир B. Шашки. Приглашаются дети не старше 2005 г. р. Начало турнира в 11. 00. Контроль 3+2, 9 туров (миниматчи).

Стартовый список

Турнир С. Шахматы. Приглашаются дети не старше 2011 года рождения. Начало турнира в 16. 00. Контроль 3+2, 11 туров.

Стартовый список

Турнир D. Шашки. Приглашаются взрослые и дети 2004 года рождения и старше. Начало турнира в 11. 00. Контроль 3+2, 9 туров (миниматчи).

Стартовый список

Место проведения уточняется. Все турниры без взносов. Во всех турнирах будут разрядные нормы (в случае достаточного количества участников).

Facebook Twitter Вконтакте Google+