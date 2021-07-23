Наградные номинации на турнир «Международный день шахмат – 2021»

Наградные номинации на турнир 25 июля 2021 года «Международный день шахмат – 2021»

Участники играют в общем турнире с отдельным зачётом по 2013 году рождения и младше

Абсолютный зачёт: 1(2,3) место За успешное выступление награждаются все участники (включая внеконкурсных), набравшие 5 и более очков 1 (2, 3) место девочки 2012-2008 годов рождения 1 (2, 3) место дети 2013 г.р. и младше 1 (2, 3) место девочки 2013-2015 г.р. Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура

Участник может претендовать только на один приз

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