Наградные номинации в турнире «Серебряная стрекоза — 2021»

На турнир «Серебряная стрекоза — 2021» в настоящий момент подано 24 заявки. В турнире намечены следующие наградные категории:

Абсолютный зачёт: Кубки и грамоты Категория U12-U16 (2010-2006) медали и грамоты Категория U10 (2011-2010) медали и грамоты Категория U8 (2013 и младше) медали и грамоты Категория «начинающие» (рейтинг 1000-1050) медали и грамоты

Дозаявки в турнир приветствуется!

Напоминаю, что турнир состоится 7 марта в помещении Коворкинг центра «Инвент» по адресу Всеволожский проспект дом 14, второй этаж. Начало в 15. 00. Стартовый взнос 600 (500 многодетным) рублей.

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