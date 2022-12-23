Наградные номинации в турнире «Новогодний — 2022»

23.12.202223.12.2022 | alen49alen49 | Нет комментариев | 18:45

24 декабря (суббота) состоится шахматный турнир для детей с рейтингом не выше 1100 и не старше 2007 года рождения. В настоящий момент подано 18 заявок.

Наградные категории:

  1. Абсолютный зачёт: кубки+грамоты
  2. Младшие мальчики (14 года рождения и младше): медали+грамоты
  3. Девочки: медали+грамоты
  4. За успешное выступление (5 очков и более): грамоты
  5. Самые юные (2017 года рождения)

Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура. Награждение ожидают только те, кто претендует на основные призы.

Внеконкурсные участники ( у кого рейтинг выше 1100) претендуют на номинацию «За успешное выступление в турнире»

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