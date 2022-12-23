Наградные номинации в турнире «Новогодний — 2022»

24 декабря (суббота) состоится шахматный турнир для детей с рейтингом не выше 1100 и не старше 2007 года рождения. В настоящий момент подано 18 заявок.
Наградные категории:
- Абсолютный зачёт: кубки+грамоты
- Младшие мальчики (14 года рождения и младше): медали+грамоты
- Девочки: медали+грамоты
- За успешное выступление (5 очков и более): грамоты
- Самые юные (2017 года рождения)
Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура. Награждение ожидают только те, кто претендует на основные призы.
Внеконкурсные участники ( у кого рейтинг выше 1100) претендуют на номинацию «За успешное выступление в турнире»