Наградные номинации в турнире «Новогодний — 2022»

24 декабря (суббота) состоится шахматный турнир для детей с рейтингом не выше 1100 и не старше 2007 года рождения. В настоящий момент подано 18 заявок.

Наградные категории:

Абсолютный зачёт: кубки+грамоты Младшие мальчики (14 года рождения и младше): медали+грамоты Девочки: медали+грамоты За успешное выступление (5 очков и более): грамоты Самые юные (2017 года рождения)

Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура. Награждение ожидают только те, кто претендует на основные призы.

Внеконкурсные участники ( у кого рейтинг выше 1100) претендуют на номинацию «За успешное выступление в турнире»

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