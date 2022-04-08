Наградные номинации в турнире «Наши в космосе!» — 2022

Наши в космосе! – 2022
В турнире установлены следующие наградные категории:
- Абсолютный зачёт: кубки и грамоты
- Мальчики 2015 г. р. и младше: медали и грамоты
- Девочки 2013 г.р. и младше: медали и грамоты
Дополнительные номинации:
- Набравшие 5 и более очков: грамоты
- Все участники за участие
Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура. На награждение остаются только те, кто имеет шансы попасть в призы. Остальным ждать награждение не нужно.
Два приза в одни руки не выдаются!