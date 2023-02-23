Наградные номинации в турнире «К Дню Защитника Отечества — 2023»

В настоящий момент заявлено 24 участника. Так как есть возможность посадить ещё несколько игроков, приглашаю ребят с рейтингом от 1100 до 1200 принять участие в турнире вне конкурса. Вы сможете выполнить разряд и повысить рейтинг, а также поучаствовать в номинации «за успешное выступление».

Главная номинация: «абсолют», награждаются первые три места грамотами и кубками.

Номинация: «девочки» — грамоты и медали.

Номинация: «младшие мальчики» (мальчики 2015 года рождения и моложе) — грамоты и медали

Номинация «за успешное выступление» участники, набравшие 5 и более очков, но не попавшие в основные призы.

Номинация «самый юный участник» — дети 2017 года рождения.

Все участники получают подарки за участие.

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