Наградные номинации в турнире «День Победы — 2022»

22.04.202222.04.2022| alen49alen49| Нет комментариев

День Победы – 2022, 23 апреля, начало в 14. 00

В турнире установлены следующие наградные категории:

  1.  Абсолютный зачёт: кубки и грамоты
  2. Мальчики 2013 г. р. и младше: медали и грамоты
  3. Девочки 2006 г.р. и младше: медали и грамоты

Дополнительные номинации:

  • Набравшие 5 и более очков: грамоты
  • Все участники за участие

Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура. На награждение остаются только те, кто имеет шансы попасть в призы. Остальным ждать награждение не нужно.

Два приза в одни руки не выдаются!

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