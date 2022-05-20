Наградные номинации в турнире «День Пограничника — 2022»

В турнире установлены следующие наградные категории:

Абсолютный зачёт: кубки и грамоты Мальчики 2015 г. р. и младше: медали и грамоты Девочки 2013 г.р. и младше: медали и грамоты

Дополнительные номинации:

Набравшие 5 и более очков: грамоты

Самые юные – дети 2016 года рождения: грамоты

Все участники за участие

Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура. На награждение остаются только те, кто имеет шансы попасть в призы. Остальным ждать награждение не нужно.

Два приза в одни руки не выдаются!

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