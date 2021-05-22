Наградные категории в турнире 23 мая «Всемирный день черепахи — 2021»

23 мая награждаться будут следующие категории:

Лучшие среди детей 2011-2012 г.р. кубками и грамотами Лучшие мальчики 2011-2012 г.р. медалями и грамотами Лучшие девочки 2011-2012 г.р. медалями и грамотами Лучшие среди детей 2013-2016 г.р. кубками и грамотами Лучшие мальчики 2013-2016 г.р. медалями и грамотами Лучшие девочки 2013-2016 г.р. медалями и грамотами Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура. Кто не претендует на призовые места награждения ждать не обязательно. Два приза в одни руки не выдаются

Напоминаю, что турнир состоится в помещении Коворкинг-центра «Инвент» по адресу город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 14. Второй этаж, конференц-зал. Начало турнира в 15.00. Регистрация с 14.30 до 14.55. Темпо 10+5, 7 туров, стартовый взнос 600 (многодетным 500) рублей.

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