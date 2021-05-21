Наградные категории в турнире 22 мая «Mother Goose House — 2021»

21.05.202121.05.2021| alen49alen49| Нет комментариев

Награждение всех участников состоится на закрытии турнира!!!

Пожалуйста возьмите детям сменную обувь, игровые комнаты застелены коврами.

До награждения не расходитесь. Награждается

  1. Абсолютный зачёт кубками и грамотами
  2. Лучшие мальчики и девочки 2013 года рождения медалями и грамотами
  3. Лучшие мальчики и девочки 2014 года рождения медалями и грамотами
  4. Лучшие мальчики и девочки 2015 года рождения медалями и грамотами
  5. Все участники получают подарки и грамоты за участие

Участник получает только один приз. Напоминаю, что турнир состоится по адресу г. Всеволожск, Христиновский проспект дом 55. Начало турнира в 13.00, темпо, 5 туров, стартовый взнос 300 рублей. Начало регистрации в 12.30, окончание регистрации в 12.55. Не опаздывайте!!!

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