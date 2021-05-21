Наградные категории в турнире 22 мая «Mother Goose House — 2021»

Награждение всех участников состоится на закрытии турнира!!!

Пожалуйста возьмите детям сменную обувь, игровые комнаты застелены коврами.

До награждения не расходитесь. Награждается

Абсолютный зачёт кубками и грамотами Лучшие мальчики и девочки 2013 года рождения медалями и грамотами Лучшие мальчики и девочки 2014 года рождения медалями и грамотами Лучшие мальчики и девочки 2015 года рождения медалями и грамотами Все участники получают подарки и грамоты за участие

Участник получает только один приз. Напоминаю, что турнир состоится по адресу г. Всеволожск, Христиновский проспект дом 55. Начало турнира в 13.00, темпо, 5 туров, стартовый взнос 300 рублей. Начало регистрации в 12.30, окончание регистрации в 12.55. Не опаздывайте!!!

Facebook Twitter Вконтакте Google+