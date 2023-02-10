Наградные категории в турнире «Февральская вьюга — 2023»

На турнир 11 февраля поступило 36 заявок, из них 9 девочек. Из 27 мальчиков 14 мальчиков 2014-2016 года рождения.
Награждаются первые три места в абсолютном зачёте кубками и грамотами.
Лучшие три девочки награждаются медалями и грамотами.
Лучшие три мальчика 2014-2016 года рождения награждаются медалями и грамотами.
Игроки, набравшие 5 очков из 7 награждаются грамотами «за успешное выступление».
Ребёнок 2016 года рождения награждается, как самый юный участник турнира.
Все участники награждаются призами за участие разу после окончания партии последнего тура.
Два приза в одни руки не выдаются. Тем, кто не претендует на призы ждать награждение не обязательно.