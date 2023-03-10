Наградные категории в турнире «К Международному женскому Дню — 2023»

На турнир 11 марта поступило 30 заявок, из них 7 девочек. Из 23 мальчиков 11 мальчиков 2013-2016 годов рождения.

Награждаются первые три места в абсолютном зачёте кубками и грамотами.

Лучшие три девочки награждаются медалями и грамотами.

Лучшие три мальчика 2013-2016 годов рождения награждаются медалями и грамотами.

Игроки, разделившие первые три места в абсолютном зачёте, но не попавшие в тройку награждаются грамотами «за успешное выступление».

Ребёнок 2016 года рождения награждается, как самый юный участник турнира.

Все участники награждаются призами за участие сразу после окончания партии последнего тура.

Два приза в одни руки не выдаются. Тем, кто не претендует на призы ждать награждение не обязательно.

Турнир транслируется онлайн по ссылке

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