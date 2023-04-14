Результаты турнира «К Дню Космонавтики — 2023»

В турнире приняло участие 29 человек.

В абсолютном зачёте на первом месте Абашев Владимир (ДДЮТ Всеволожск), на втором Кувшинов Фёдор («Аничков Дворец» СПб) и на третьем месте Скобелина Валерия («Дебют» Кудрово).

Среди девочек на первом месте Архипова Алиса (Всеволожск), на втором Насырова Нина (пос. Рахья).

Среди младших мальчиков на перовм месте Абашев Павел (ДДЮТ Всеволожск), на втором Ихсанов Далер («Шахматная гостиная», Разметелево) и на третьем месте сразу два участника Карев Ян (ДДЮТ Всеволожск) и Никандров Лев (Санкт-Петербург).

Самым юным участником этого турнира стал Карсаков Андрей 2016 года рождения из Санкт-Петербурга.

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте chess-results

Выполнение разрядных норм и новые рейтинги появяться через несколько дней на сайте https://ratings.ruchess.ru/

Общий вид турнирного зала

Победители и призёры турнира

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