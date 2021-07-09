Наградные категории в турнире «День петербургских котов и кошек — 2021»

09.07.202109.07.2021| alen49alen49| Нет комментариев
  1. Абсолютный зачёт: кубки, грамоты, подарки (три первых места)
  2. Девочки 2005-2012: медали, грамоты, подарки (три первых места)
  3. Мальчики 2013 — 2017: медали, грамоты, подарки (три первых места)
  4. Девочки 2013 — 2017: медали, грамоты, подарки (три первых места)
  5. За успешное выступление в турнире участники набравшие 5 и более очков: грамоты, подарки
  6. За участие: все участники турнира получают утешительный приз сразу после окончания партии последнего тура. Этой категории участников ждать награждение не обязательно.

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