- Абсолютный зачёт: кубки, грамоты, подарки (три первых места)
- Девочки 2005-2012: медали, грамоты, подарки (три первых места)
- Мальчики 2013 — 2017: медали, грамоты, подарки (три первых места)
- Девочки 2013 — 2017: медали, грамоты, подарки (три первых места)
- За успешное выступление в турнире участники набравшие 5 и более очков: грамоты, подарки
- За участие: все участники турнира получают утешительный приз сразу после окончания партии последнего тура. Этой категории участников ждать награждение не обязательно.
Наградные категории в турнире «День петербургских котов и кошек — 2021»
09.07.202109.07.2021| | Нет комментариев