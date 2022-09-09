Наградные категории в турнире «Всеволожское лето — 2022»

09.09.202209.09.2022 | alen49alen49 | Нет комментариев | 07:52

Турнир состоится 10 сентября по адресу Межевая 21, начало в 14.00. Количество участников 31 человек.

  1.  Абсолютный зачёт: кубки и грамоты
  2. Мальчики 2013 г. р. и младше: медали и грамоты
  3. Девочки 2007 г.р. и младше: медали и грамоты

Дополнительные номинации:

  • Набравшие 5 и более очков: грамоты
  • Самый юный участник турнира (дети 2016 года рождения)
  • Все участники за участие

Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура. На награждение остаются только те, кто имеет шансы попасть в призы. Остальным ждать награждение не нужно.

Два приза в одни руки не выдаются!

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