Наградные категории в турнире «Всеволожское лето — 2022»

Турнир состоится 10 сентября по адресу Межевая 21, начало в 14.00. Количество участников 31 человек.

Абсолютный зачёт: кубки и грамоты Мальчики 2013 г. р. и младше: медали и грамоты Девочки 2007 г.р. и младше: медали и грамоты

Дополнительные номинации:

Набравшие 5 и более очков: грамоты

Самый юный участник турнира (дети 2016 года рождения)

Все участники за участие

Все участники получают подарки за участие сразу после окончания своей партии последнего тура. На награждение остаются только те, кто имеет шансы попасть в призы. Остальным ждать награждение не нужно.

Два приза в одни руки не выдаются!

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