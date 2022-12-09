Наградные категории в турнире «Всеволожская зима — 2022

В турнир записалось 25 человек (ещё есть места). Турнир состоится 10 декабря, начало в 14.00 по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Приглашаются дети 2014 года рождения и младше.

Абсолютный зачёт: кубки + грамоты

Девочки: медали + грамоты

Младшие мальчики (2015-2016): медали и грамоты

Успешный результат: 5 и более очков — грамоты

Самые юные 18 год рождения — грамоты

Все участники получают подарки за участие сразу после окончания партии последнего тура. Тем кто не претендует на призы ждать награждение не нужно.

Стартовый протокол можно посмотреть на сайте Chess-Results

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