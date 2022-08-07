Набор на 2022-2023 учебный год

Шахматно-шашечный клуб «Марс»

проводит набор детей от 5 лет и старше на курсы подготовки по шашкам и шахматам на платной основе. Стоимость одного занятия 400 рублей. Стоимость участия в турнире 700 рублей.

Начало занятий с 1 сентября.

Оргсобрание и личная запись в группы состоится 31 августа в 19. 15 по адресу улица Межевая, дом 21. Вход со стороны Лицея №1 в подвальное помещение с вывеской «Студия депиляции «Медок». Предварительная запись в группы по электронному адресу alen49@yandex.ru Елена Витальевна

Дни занятий среда, воскресенье. Набираются следующие группы

Среда:

17.00-18.00 шашки, шахматы с нуля

Группа буднего дня: 18.00-19.00 шахматы, уровень группы от ладьи до ферзя.

Воскресенье:

Группа №1: 10.00-11.00 Уровень от пешки до слона

Группа №2: 11.00-12.00 Уровень от слона до ладьи

Группа №3: 12.00-13.00 Уровень от ладьи до ферзя

Группа №4: 13.00-14.00 Уровень от ферзя до короля

Руководитель клуба: международный мастер по шахматам Быстрякова Елена Витальевна

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