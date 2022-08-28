Набор детей на 2022-2023 учебный год

Скоро 1 сентября! Пора записаться в шахматную школу! Остро требуются новички с нуля, чтобы можно было открыть новую группу буднего дня по средам с 17.00 до 18.00 или с 19.00 до 20.00. 31 августа (среда) состоится оргсобрание в 19.00. На оргсобрании вы познакомитесь с учебной программой и сможете задать любые вопросы преподавателю по организации тренировочного процесса.

Кроме того вы можете записаться в воскресные группы (на 10.00, 11.00, 12.00 и 13.00). Дети разделены не по возрасту, а по уровням. Новички (с нуля) принимаются на группу 10.00.

Занятия проходят по адресу г. Всеволожск, улица Межевая дом 21, вход рядом с магазином «Развивающие игрушки» в подвальное помещение с надписью «Студия депиляции «Медок». Предварительная запись по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне.

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