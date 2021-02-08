Набор в группу шашек

Объявляется набор детей в группу шашек с нулевого уровня. Занятия по субботам с 11.00 до 12.00 по адресу улица Межевая, дом 21. В группе не более шести человек. Стоимость занятия 300 рублей. Запись по электронной почте alen49@yandex.ru. Начало занятий по мере комплектования группы. До лета планируется пройти следующие темы: 1. Шашечная доска 2. Как ходят шашки 3. Запись шашечной партии 4. Основные правила шашечной игры 4. Как начинать партию 5. Делаем наилучшие ходы 6. Простые комбинации 7. Основы позиционной игры.

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