«К Дню Защитника Отечества — 2023»

Шахматно-шашечный клуб «Марс» приглашает детей не старше 2007 года рождения с рейтингом не выше 1100 на шахматный турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества. Турнир состоится 25 февраля по адресу г. Всеволожск, улица Межевая, дом 21. Вход в подвальное помещение с надписью «Медок».

Начало турнира в 14.00. Очная регистрация с 13.30 до 13.55. Предварительная регистрация по электронному адресу alen49@yandex.ru обязательна.

Регламент турнира: семь туров с контролем Бронштейна 10+5.

Стартовый взнос 700 рублей (для многодетных 600 рублей).

Номинации: абсолютный зачёт, девочки, младшие мальчики.

Все участники получают подарки за участие.

Стартовый список можно посмотреть на сайте Chess-Rezults

Facebook Twitter Вконтакте Google+