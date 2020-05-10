Карантин продлён до 31 мая!

Уважаемые ученики и их родители! В связи с чрезвычайной карантинной ситуацией занятия шахматной школы «Марс» вынужденно перешли в режим он-лайн. Что это значит? Уроки, которые у нас шли по плану очных занятий я записала на видео и готова их рассылать по той цене, по которой мы занимались 300 рублей за урок. Новое видео будет выходить раз в неделю. В настоящий момент готовы следующие уроки:

Модуль 3.

Урок № 4. Как защититься от нападений.

Урок 5. Открытое нападение.

Урок 6. Сквозной удар.

Урок 7. Ловля фигуры.

Урок 8. Двойной удар.

Урок 9. Связка.

Урок 10. Развязывание.

Модуль 9. Эндшпиль

Урок 1. Правило квадрата.

Урок 2. Король и крайняя пешка против короля.

Урок 3. Король сбоку или сзади проходной пешки.

Урок 4. Король впереди проходной пешки.

Урок 5. Борьба ферзя против коневых и центральных пешек.

Урок 6. Борьба ферзя против крайней и слоновой пешки.

Урок 7. Борьба ферзя против двух пешек.

Урок 8. Пешечный прорыв.

Урок 9. Пространство.

Урок 10. Отдалённая проходная.

Урок 11. Защищённая проходная.

Урок 12. Основные особенности и законы разыгрывания эндшпиля.

Модуль 10. Дебют.

Урок 2. Гамбит Эванса.

Урок 3. Защита двух коней.

Урок 4. Атака Макса Ланге.

Урок 5. Дебют трёх коней.

Урок 6. Дебют четырёх коней.

Урок 7. Шотландская партия

Тематика курсов постепенно будет расширяться. Видео предназначено для внутреннего пользования и ориентировано на моих учеников.

Кто заинтересован выходите на меня по почте alen49@yandex.ru или вК https://vk.com/id129173618

Желающие могут добавиться с любого момента на любой курс. Видео можно взять, как пакетом, так и отдельным уроком. Летние занятия продолжаются! За лето можно сделать колоссальный рывок!

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