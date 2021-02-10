Календарный план мероприятий на март 2021 года

7 марта (воскресенье) «Серебряная стрекоза — 2021». 7 туров. Турнир для девочек без ограничения в возрасте. Коворкинг. Начало в 15. 00.

13 марта (суббота) «Первенство Выборгской Епархии — 2021». Без ограничения в возрасте. Рутения. 5 туров. Начало в 12. 00. Без взносов. Ограничение по количеству участников 30 человек. Допускаются победители турниров, проводимых ШШК «Марс» в течение учебного 2020-21 года. При подаче заявки указывать в каком турнире ребёнок был победителем или призёром.

20 марта (суббота) «Всеволожская весна -2021» 2013 г.р. и младше. 7 туров. Межевая 21. Начало в 14. 00

27 марта «Весенний подснежник — 2021» (суббота) 2010 г.р. и младше. 7 туров. Межевая 21. Начало в 14. 00

Запись на турниры по адресу alen49@yandex.ru открыта. Положения будут вывешены позже.

Внимательно следите за объявлениями. Возможны изменения!

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