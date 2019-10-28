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Итоги Семейного 2019

27 октября во Всеволожске состоялся Семейный фестиваль. В этом году на турнир приехало 14 семей. На первом месте в Семейном зачёте семья в составе Ламберт Марк и Ламберт Леонид (Кудрово), на втором Ижорин Ярослав и Ижорин Сергей Петрович (пос. Романовка) и на третьем Кузминер Вадим и Кузминер Роман (Кудрово). Среди детей на первом месте Ламберт Марк, на втором Курченков Михаил (Кудрово) и на третьем Кузминер Вадим. Среди взрослых на первом месте Александров Денис (Кудрово), на втором Кутюмов Вячеслав (Всеволожск) и на третьем Ижорин Сергей Петрович.

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