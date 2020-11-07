Итоги Семейного фестиваля 2020

В этом году в фестивале приняло участие 13 команд. На первом месте семейная команда из Санкт-Петербурга Якубович Владимир и Якубович Александр. На втором месте команда из Кудрово Ламберт Марк и Ламберт Леонид и на третьем месте семья из Всеволожска Кутюмов Владислав и Кутюмов Вячеслав. На четвёртом месте семья из посёлка Южный Александр Попов и Маргарита Львова.

В личном зачёте первое — третье место среди детей поделили Якубович Владимир, Ламберт Марк и Буга Владислав. На втором месте Сидоров Даниил и на третьем Филиппов Александр.

Среди взрослых на первом месте Кутюмов Вячеслав, на втором Чернова Мария и на третьем Якубович Александр.

Командные и личные таблицы можно посмотреть здесь https://chess-results.com/tnr539548.aspx?lan=11

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