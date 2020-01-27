Запланированные турниры в феврале-марте 2020 год

В феврале соревнований не будет.

1 марта в помещении Коворкинг центра «Инвент» состоится турнир, посвящённый Дню Защитника Отечества для детей с рейтингом 1100 и выше не старше 2003 года рождения. Участники играют в одном турнире, дополнительные номинации будут определены после подачи заявок.

8 марта состоится открытый турнир для девочек «Серебряная стрекоза». Параллельно этот турнир будет носить статус первенства Всеволожского района среди девочек. Все девочки играют в общей швейцарке с зачётом по возрастам соответствующим возрастным категориям первенств области.

Начало турнира в 14. 00. Стартовый взнос 500 рублей. Для многодетных скидка 100 рублей. Заявки подаются по электронному адресу alen49@yandex.ru Быстряковой Елене Витальевне с указанием ФИО, полной даты рождения, ИД, рейтинга по быстрым шахматам и представительства.

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