Занятия шахматной школы «Марс» перешли в режим он-лайн

Уважаемые ученики и их родители! В связи с чрезвычайной карантинной ситуацией занятия шахматной школы вынужденно переводятся в режим он-лайн. Что это значит? Уроки, которые у нас шли по плану очных занятий я записала на видео и готова их рассылать по той цене, по которой мы занимались 300 рублей за урок. Новое видео будет выходить раз в неделю. В настоящий момент готовы следующие уроки:

1-2-й год обучения. «Начинающие» Модуль 3. Урок № 4. Как защититься от нападений.

На этом уроке будем искать защиту от различных типов нападений, которые мы успели пройти накануне.

3-й и более года обучения. «Группа продолжающих обучение»

Модуль 10. Дебют. Урок №2. Гамбит Эванса.

Тематика курсов постепенно будет расширена. Видео предназначено для внутреннего пользования и ориентирована на моих учеников.

Кто заинтересован выходите на меня по почте alen49@yandex.ru или вК https://vk.com/id129173618

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