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Заневский гроссмейстер

В этом году традиционный бюджетный турнир «Заневский гроссмейстер» состоится 17 ноября 2019 года. Приглашаются дети не старше 2009 г. р. Наградные категории: лучшие мальчики и лучшие девочки не старше 2009 г. р. награждаются кубками и грамотами. Дополнительные категории лучшие мальчики и лучшие девочки не старше 2011 г. р. и лучшие дети не старше 2013 г. р. награждаются медалями и грамотами. Награждается самый юный участник турнира ценным подарком. Турнир состоится на базе Янинского Дома Культуры. Подробности в Положении. От Всеволожского Дома Культуры будет автобус в 13. 00. Запись на автобус и в турнир по электронному адресу alen49@yandex.ru. Количество мест в автобусе ограничено 12 людьми (из них не больше пяти детей), количество мест в турнире 50-ю игроками.

УТВЕРЖДАЮ Врио директора МБУ «Янинский КСДЦ» _____________ А.Ю. Самошенкова «___»_____________ 2019 г.

Положение

о проведении детского шахматного турнира «Заневский гроссмейстер»

Соревнования по шахматам проводятся согласно муниципальному заданию на 2019 год.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Соревнования проводятся с целью популяризации и пропаганды шахматного спорта, повышения спортивного мастерства и квалификации шахматистов муниципального образования «Заневское городское поселение». Дальнейшее совершенствование организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с жителями муниципального образования «Заневское городское поселение». Вовлечение жителей поселения в систематические занятия физической культурой и спортом, формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактика и преодоление вредных привычек, формирование физических и психических качеств; Популяризации среди населения различного возраста регулярных занятий физическими упражнениями и спортом, повышения работоспособности, формирования потребности в совершенствовании своего досуга; Организация активного досуга жителей муниципального образования «Заневское городское поселение». Популяризации среди населения шахмат. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Дата: 17 ноября 2018 года.

Регистрация: 13:30

Начало соревнований: 14:00

Место проведения: Ленинградская область, Всеволожский р-н, МБУ «Янинский КСДЦ» г.п. Янино-1, ул. Шоссейная, 46.

Очная регистрация участников в день соревнований с 13:30 до 14:00 (участники зарегистрировавшиеся после 14:00 будут включены в жеребьёвку со 2-ого тура). Заочная регистрация не отменяет очной. Предварительная регистрация обязательна. Начало турнира в 14. 00. Дети, не имеющие ИД, при регистрации предъявляют свидетельство о рождении или присылают его сканер при заочной регистрации.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Общее руководство и организацию соревнований осуществляет МБУ «Янинский КСДЦ» при поддержке администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Главный судья соревнований: международный мастер по шахматам Быстрякова Елена Витальевна.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на:

Заместителя директора МБУ «Янинский КСДЦ» Самошенкову Алёну Юрьевну

8-921-581- 44-58

Инструктор-методист по спорту МБУ «Янинский КСДЦ» Анисимов Николай Александрович 8-813-70-78-458

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

Допускаются дети не старше 2009 г. р. проживающие во Всеволожском районе Ленинградской области.

Соревнования проводятся по правилам вида спорта «Шахматы», система проведения соревнований — 7 туров по швейцарской системе.

Контроль времени на обдумывание ходов: по 10 минут до конца партии каждому участнику плюс 5 секунд на каждый сделанный ход. Если партия играется с механическими часами, то 15 минут на всю партию, если без часов, то она присуждается после истечения времени на тур (30 минут).

При проведении жеребьёвки и подведения итогов соревнования, используется программа “Swiss-Manager”. Турнир проводится с обсчётом российского рейтинга.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

13.30-14.00 Очная регистрация участников

14.00-18.00 Турнир для детей не старше 2009 г. р.

18.00-18.30 Награждение победителей

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях принятых к эксплуатации государственными комиссиями.

Выполнение требований безопасности обеспечивает главный судья соревнований.

Обеспечение безопасности участников соревнований возлагается на главного судью, у которого в обязательном порядке должен быть телефон ближайшего отделения полиции и скорой медицинской помощи.

В соответствии с законодательством категорически запрещается:

— Появление и нахождение на соревнованиях в нетрезвом состоянии;

— Пронос и распитие спиртных напитков;

— Курение на территории спортивного объекта;

— Нецензурная брань.

НАГРАЖДЕНИЕ

Места участников определяются по наибольшему количеству очков, набранных в 7 турах, а при их равенстве по дополнительным показателям:

личная встреча, количество побед, Бухгольц, усеченный Бухгольц и т. д. по умолчанию программы Swiss Manager.

Награждаются:

Мальчики 2009 г. р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди мальчиков грамотами и кубками. Девочки 2009 г. р. и младше, занявшие 1, 2, 3 места среди девочек грамотами и кубками. Мальчики 2011 г.р., не попавшие в зачёт по мальчикам 2009 г. р. награждаются грамотами и медалями. Девочки 2011 г.р., не попавшие в зачёт по девочкам 2009 г. р. награждаются грамотами и медалями. Дети (мальчики или девочки) 2013 г.р., не попавшие в зачёт по 2009 г. р. награждаются грамотами и медалями. Самый юный участник турнира грамотой и подарком.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по организации и проведению мероприятия несет МБУ «Янинский КСДЦ» и администрация муниципальное образование «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки (ФИО, полная дата рождения, разряд, ИД РШФ и ID FIDE (при наличии), клуб или место жительства подаются Быстряковой Елене Витальевне только по электронной почте: alen49@yandex.ru, телефон 8-911-266-21-48, до 15 ноября 2018 года.

Так как количество посадочных мест в зале ограничено, после приёма первых 50 заявок судейская коллегия вынуждена будет отказывать последующим участникам.

Настоящее положение служит официальным документом для приглашения на соревнование.