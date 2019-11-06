| alen49 |

Заневский Гроссмейстер 2019

17 ноября в Янино состоится традиционный шахматный турнир «Заневский Гроссмейстер». В связи с очень малым количеством заявок возрастной ценз повышается до 2008 года рождения. Все остальные наградные категории остаются согласно Положению. Предупреждаю всех, что моя жеребьёвка ограничена 60 игроками, больше я включить в жеребьёвку не смогу при всём желании. После 60 игрока жеребьёвка будет закрыта. Кроме того, зал Янинского Дома Культуры рассчитан на 50 игроков.

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